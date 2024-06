Moto sbanda sulla strada: coppia cade sulle rocce e finisce in ospedale

Paura, ieri, a Morigerati, dove una moto con in sella una coppia, mentre percorreva una strada stretta e impervia, è finita contro una staccionata di legno finendo la sua corsa su alcune rocce.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato l’uomo e la donna all’ospedale di Sapri, dove sono stati presi in cura dai medici. Le loro condizioni di salute non sono gravi. Su quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.