Nella notte, in Corso Vittorio Emanuele a Sarno, si è verificato un grave incidente stradale. Intorno alle 1.20, una macchina e un motorino si sono scontrati per cause ancora da accertare. L'impatto, particolarmente violento, ha svegliato i residenti della zona.

I soccorsi

Il motociclista ha riportato le peggiori conseguenze, cadendo a terra dopo lo scontro con l'auto. I soccorsi sono stati allertati immediatamente e un'ambulanza del 118 è intervenuta sul luogo dell'incidente. Il giovane centauro è stato stabilizzato e successivamente trasportato in ospedale. I carabinieri sono intervenuti per effettuare i rilievi necessari e avviare le indagini per chiarire le dinamiche dell'incidente.