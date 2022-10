Incidente a Nocera: ambulanza coinvolta in un maxi-tamponamento

Brutto incidente, stamattina, a Nocera Inferiore: per cause da accertare, nel sinistro sono rimasti coinvolti diversi veicoli tra i quali un’ambulanza con a bordo una paziente.

La ricostruzione

Per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro, saranno preziose le immagini della videosorveglianza. La paziente che si trovava sul mezzo di soccorso, ad ogni modo, è stata trasferita in un'altra ambulanza. Si indaga.