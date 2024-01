Si ribalta auto, paura per una donna incinta

Un'auto perde il controllo e si ribalta, paura per una donna all'interno, in stato di gravidanza. L'incidente - come racconta RtaLive - è avvenuto lungo la strada 266, poco dopo il cimitero di Nocera Inferiore. La donna guidava una Yaris. Le sue condizioni sono buone, dopo il soccorso del 118 e il trasferimento in ospedale all'Umberto I.

La dinamica

I rilievi della polizia municipale escluderebbero il coinvolgimento di altri veicoli. La donna, insomma, avrebbe perso il controllo del proprio veicolo. Il sinistro ha generato traffico su entrambi i lati della strada, per diverse ore.