Scontro tra auto a Nocera Inferiore, automobilista estratto dal veicolo dai Vigili del fuoco

Tanta paura, questa mattina in via Cicalesi, a Nocera Inferiore per un incidente che si è verificato all’intersezione con via Cuomo.

Il sinistro

Coinvolte nell’impatto due vetture, una Fiat 500 e una Citroen. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre un uomo rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo. Il traffico ha subito inevitabili rallentamenti non solo per i rilievi del sinistro, ma anche a causa della pioggia e maltempo.