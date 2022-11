Donna travolta da uno scooter, paura a Nocera Inferiore

Paura e ansia due sere fa, in via Garibaldi a Nocera Inferiore. Una donna è stata investita da uno scooter, a ridosso della banca presene su quell'arteria cittadina.

L'intervento

Sul posto i soccorsi e le forze dell'ordine. La donna è stata portata in ambulanza in ospedale. Per lei diverse ferite riportate. Sull'episodio ha svolto il lavoro di verifica di quanto accaduto la polizia municipale. Secondo testimoni, tuttavia, la donna è rimasta a terra per molto tempo, attendendo l'arrivo dell'ambulanza. A soccorrerla due medici fuori servizio, che sono riusciti a tranquillizzarla prima dell'intervento del 118.