Si schiantano contro un muro, cinque giovani feriti: paura a Nocera Inferiore

Schianto nella notte, a Nocera Inferiore, in via Atzori. Il sinistro stradale si è verificato in via Atzori, sulla ex Statale 18, verso Nocera Superiore. Un'auto con 5 ragazzi è finita a ridosso di un muro. Il veicolo - secondo i primi rilievi - pare viaggiasse oltre i 100 chilometri orari

L'indagine

Sull'episodio ora è in atto un'indagine dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente. Nell'auto c'erano anche due ragazze, le cui condizioni non destano preoccupazione. Più grave quella di un ragazzo seduto sul lato passeggero, che ha rimediato fratture al bacino. Si trova ricoverato in ospedale, all'Umberto I. Lo scontro a ridosso del muro si è verificato intorno alle 3 della notte scorsa. Sul posto due ambulanze del 118 per soccorrere i feriti. L'auto è andata completamente distrutta