Attimi di paura in via Barbarulo a Nocera Inferiore, dove questo pomeriggio una donna è stata investita da una moto mentre attraversava la strada.

I soccorsi

La donna, per fortuna, nonostante l'impatto non ha riportato ferite. Il centauro, che ha perso il controllo del mezzo finendo a terra, è stato trasportato in ospedale per accertamenti.