Si schianta con l'auto a Milano, ragazzo di Nocera in ospedale

Per ragioni oggetto di un'indagine, un ragazzo di Nocera Inferiore, di 27 anni, ha perso il controllo della propria auto, finendo contro un muro. Il ragazzo - come riporta MilanoToday - è stato soccorso all’alba di giovedì in via Carlo Bazzi (incrocio viale Tibaldi e viale Toscana) a Milano.

Il sinistro

Il sinistro si è verificato intorno alle 5.30. In pochi minuti un’automedica e un’ambulanza dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) è intervenuta sul posto in codice giallo. Il ragazzo è finito all'ospedale Niguarda. Secondo quanto riferito dalla centrale operativa del 118, il ferito era sveglio ma le sue condizioni erano gravi per via di un trauma alla gamba. Non è in pericolo di vita. Sul posto la polizia municipale per i rilievi del sinistro.