Brutto incidente sulla statale 18, nella notte, a Nocera Superiore, nei pressi del Mc Donald’s. Per cause da accertare, un'auto ed una moto si sono scontrate: tre i feriti che sono stati soccorsi dal 118 e condotti in ospedale per le cure del caso.

Indagano, i carabinieri per ricostruire la dinamica e le cause esatte dei fatti.