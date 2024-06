Auto si ribalta e finisce contro la rotatoria: paura per i giovani a bordo

Auto finisce contro una rotatoria, è accaduto a Nocera Superiore, in via Monte del Vesuvio. Illesi gli occupanti del veicolo, per loro tanta paura dopo lo scontro.

L'incidente

Il sinistro si è verificato nelle prime ore della sera. L'auto avrebbe perso il controllo mentre percorreva un cavalcavia in discesa, finendo contro una rotatoria, per poi ribaltarsi su stessa. Nessun altro automobilista o passante è rimasto ferito. Sul posto sono giunte le forze dell'ordine ed un'ambulanza per i primi soccorsi.