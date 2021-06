Grave incidente a Camerelle di Nocera, tra due motorini: morto un minorenne

Drammatico incidente a Camerelle di Nocera Superiore, questa sera: per cause da accertare, si sono scontrati due motorini. Violentissimo l'impatto: i coinvolti sono stati sbalzati dal sellino, finendo sull'asfalto. Purtroppo uno dei feriti, un 17enne, non ce l'ha fatta: è morto per le gravi ferite riportate.

Il tratto di strada interessato al sinistro è stato interrotto: sul posto, sanitari del 118 e forze dell'ordine. Si indaga.