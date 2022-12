Incidente a Nocera Superiore, auto si ribalta nei pressi del depuratore

Attimi di paura nella serata di ieri a Nocera Superiore. Un'auto, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata in via Santa Maria delle Grazie, a pochi passi dal depuratore.

I soccorsi

Immediato l'arrivo sul posto degli operatori del soccorso e dei vigili del fuoco. Per fortuna le persone che occupavano l'abitacolo non hanno riportato ferite gravi.