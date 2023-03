Nocera Superiore piange Alberto Maria: si indaga per ricostruire la dinamica dell'incidente

Si chiamava Alberto Maria Dell’Aglio il ragazzo di 28 anni deceduto, alle prime luci dell’alba, dopo essersi scontrato in una curva con la sua auto (Fiat Panda) contro un’ambulanza nei pressi dello svincolo autostradale di Castel San Giorgio. Il giovane, originario di Nocera Superiore, è deceduto sul colpo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che, dopo aver accertato il decesso, hanno condotto il corpo di Alberto Maria all’obitorio dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, dove la madre lavora nella Tin (Terapia Intensiva Neonatale). La notizia del tragico incidente si è diffusa subito nel comune di Nocera Superiore dove Alberto Maria, studente presso la Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Salerno, era molto conosciuto.

Le indagini e il cordoglio

Sono tuttora in corso le indagini da parte degli agenti della Polizia Stradale che, con le testimonianze dei due feriti e i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nei pressi dell’uscita autostradale, puntano a ricostruire in tempi rapidi la dinamica del sinistro. A coordinare le indagini è la Procura di Nocera Inferiore. Intanto, oltre al cordoglio del sindaco Giovanni Maria Cuofano e di tanti amici e conoscenti, anche il gruppo musicale Kalimma si stringe attorno alla famiglia Dell’Aglio ed in particolare al papà di Alberto Maria: “Il gruppo Kalimma partecipa con affetto e commozione al profondo dolore del suo componente Dell'Aglio Rosario per la perdita del figlio Alberto. Possa Dio condurre la sua anima in un posto speciale dove potrà vegliare sulla sua famiglia e sulle persone che ha amato. Sincere condoglianze”.