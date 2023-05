Incidente con l'auto a Nola: muore 55enne nocerino

E’ il nocerino Massimo D’Alessandro, 55 anni, l’uomo che, ieri sera, ha perso la vita in un incidente stradale verificatosi a Nola. D’Alessandro – secondo una prima ricostruzione – era alla guida della sua automobile quando, intorno alle 22, sulla Circumvallazione Esterna di Nola, si è schiantato contro un muro. L’impatto è stato violentissimo e per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

La tragedia

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso, insieme agli agenti della Polizia di Stato che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro. D’Alessandro potrebbe essere stato colto da un malore mentre guidava. L’Autorità Giudiziaria ha disposto l’esame esterno sulla salma, che è stata restituita nelle ultime ore alla famiglia. I funerali saranno celebrati domani, alle ore 9, nella chiesa di Santa Monica a Nocera Inferiore. Dolore.