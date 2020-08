Incidente sulla SS 7 – Ofantina: salernitano ubriaco alla guida, denunciato

E' stato denunciato, un trentenne della provincia di Salerno accusato di guida in stato di ebbrezza. I Carabinieri della Stazione di Sant’Andrea di Conza, come riportano i colleghi di Avellinotoday, qualche giorno fa, è intervenuta sulla SS 7 – Ofantina, a seguito di un sinistro stradale con feriti.

La denuncia

Il conducente dell’auto, trasportato in ospedale, all’esito di specifiche analisi è risultato avere un elevato tasso alcolemico. Oltre al ritiro della patente di guida, per il salernitano è dunque scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.