Incidente tra auto e moto a Castellabate: morto ragazzino di 15 anni

Tragedia, questa sera, a Castellabate, dove un’auto e una moto si sono scontrate nei pressi dello svincolo per Ogliastro Marina

Il dramma

Nel violento impatto il ragazzo di 15 anni, T. G, che era in sella allo scooter è caduto rovinosamente sull’asfalto facendo un volo di qualche metro. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dove, purtroppo, è deceduto. Su dinamica e responsabilità dell’incidente sono in corso le indagini dei carabinieri e degli agenti della Polizia Municipale.