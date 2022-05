Incidente ad Ogliastro: auto in un burrone, il giorno prima un altro sinistro a Vietri

Paura, stamattima, lungo la zona industriale di Ogliastro Cilento, in Contrada Difesa. Per cause da accertare, un'auto guidata da una infermiera è sbandata, finendo fuori strada e precipitando in un burrone, nei pressi dell’isola ecologica.

I soccorsi

Immediati i soccorsi per la malcapitata, condotta presso l'ospedale di Vallo della Lucania per le cure del caso, dopo essere stata estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli. Gli stessi caschi rossi del nucleo Speleo Alpino Fluviale hanno recuperato la borsa medica dell'infermiera, finita nel torrente sottostante. Accertamenti in corso.

L'altro sinistro

Intanto, ieri sera, un altro sinistro è stato registrato a Vietri sul mare: si sono scontrati uno scooter e una vettura, frontalmente. Sul posto, i sanitari del 118 che hanno condotto in ospedale i feriti. Indagano, dunque, i carabinieri, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.