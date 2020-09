Incidente ad Omignano, auto si schianta contro la saracinesca di un bar

Momenti di paura, la scorsa notte, ad Omignano Scalo, dove un’automobile (Fiat Panda), per cause in corso di accertamento, è uscita fuori dalla carreggiata finendo sul marciapiede e poi contro la saracinesca di un bar.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'impatto

Il violento impatto ha fatto sbalzare dal letto i residenti, che si sono subito accertati della condizioni di salute del conducente della vettura, il quale è rimasto illeso. Fortunatamente l’attività commerciale, molto frequentata anche la sera, era chiusa.