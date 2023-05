Incidente sull'A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Padula-Buonabitacolo: un ferito

Brutto incidente, oggi, lungo l’A2 del Mediterraneo in direzione Sud, dopo lo svincolo di Padula-Buonabitacolo. Due auto, infatti, per cause da accertare, si sono violentemente scontrate.

L'intervento

Ad avere la peggio, uno dei due automobilisti, condotto in ospedale dai sanitari giunti sul posto, insieme alla Polizia Stradale e all'Anas. Dopo la rimozione delle auto, il traffico è tornato regolare. Si indaga, dunque, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.