Incidente a Padula Scalo: in ospedale un centauro, si indaga

Un incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica a Padula Scalo. Per cause da accertare, infatti, un'auto e una moto si sono scontrate in via Voltaccamino.

I soccorsi

Ad avere la peggio, il centauro, soccorso dai sanitari del 118 e condotto presso l'ospedale di Polla. Sul posto, anche i carabinieri per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro. Si indaga.