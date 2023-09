Incidente mortale nel salernitano: Gennaro perde la vita a 18 anni, lutto cittadino

Sangue sull'asfalto, sabato sera, a Pagani, in via Corallo: per cause da accertare, un 18enne di San Valentino Torio ha perso il controllo della moto su cui viaggiava, schiantandosi contro un muro. Troppo violento, purtroppo, l'impatto: il giovane, Gennaro Basta, ha perso la vita. Sul posto, i carabinieri, per i rilievi del caso.

Il lutto

Intanto, a San Valentino Torio, per domani, 4 settembre, è stato proclamato lutto cittadino per la scomparsa del centauro: "Un' altra tragedia della strada ha colpito duramente la nostra comunità - ha commentato il sindaco Michele Strianese- L' ennesima giovane vita spezzata sull' asfalto. Il nostro giovanissimo concittadino Gennaro Basta, di 18 anni, è volato in cielo a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri sera intorno alle 21.30 a Via Corallo, a Pagani". Il primo cittadino di San Valentino Torio, insieme con il parroco don Alessadro Cirillo e al Comitato per tutti i Festeggiamenti, hanno immediatamente comunicato la sospensione di tutti i festeggiamenti civili e religiosi previsti fino al 5 settembre. "Ci stringiamo forte al dolore della famiglia, degli amici e di tutti coloro che lo hanno amato, esprimendo ad essi le piu' sentite condoglianze e pregando affinchè Gennaro riposi in pace nella gloria di Dio", ha concluso Strianese. Comunità a lutto.