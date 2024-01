Scontro ad un incrocio su via Corallo, feriti in ospedale

Violento scontro tra due auto, la notte scorsa a Pagani, in via Nazionale nel tratto di via Corallo. Due auto, poco dopo le 2 di notte, si sono scontrate in prossimità di un incrocio. Sul luogo dell'incidente sono giunti i carabinieri e il 118, per ricostruire la dinamica e soccorrere i feriti.

La dinamica

Da capire i movimenti delle due auto per ricostruire il sinistro. Due persone sono state trasferite in ospedali per accertamenti. Notevoli i danni alle due automobili. Resta tuttavia il pericolo di un strada, specie per i pedoni. In molti chiedono il ripristino del senso unico in entrata, in ragione di auto che sfrecciano, spesso, a grande velocità.