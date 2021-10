Incidente a Palinuro tra camion, furgone e auto: intervengono anche i vigili del fuoco

Brutto incidente stradale poco prima delle 9 a Palinuro, sulla Sr562. Coinvolti un furgone, un camion della nettezza urbana ed un’altra auto: necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare due dei 4 feriti rimasti intrappolati nelle lamiere dell'auto.

Gli accertamenti

I malcapitati sono stati condotti all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dai sanitari del 118, come riporta Infocilento: indagano, carabinieri e polizia municipale per verificare la dinamica e le cause del sinistro.