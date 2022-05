Incidente mortale sulla Basentana: anche Pandola di San Severino a lutto per Carolina

Anche Pandola, frazione di Mercato San Severino, piange per la scomparsa della giovane Carolina Citro, 21enne la cui famiglia è originaria della Valle dell'Irno ma che da anni abitava a Piano di Montoro, nell'avellinese. La ragazza è deceduta ieri, a seguito di un incidente stradale in Basilicata, avvenuto mentre viaggiava a bordo di una Fiat 500 sulla Basentana: l'auto della donna all’altezza dello svincolo di Pisticci Scalo, si è scontrata con una Punto. La 500 è uscita fuori strada dopo l’impatto: Carolina Citro che stava rientrando con i suoi colleghi dall’’istituto per allievi sottoufficiali della Marina Militare di Taranto dove studiava, è morta sul colpo. Feriti altri tre ragazzi che erano in auto con lei, mentre l’uomo alla guida della Punto, un 86enne, è deceduto nella notte all’ospedale San Carlo di Potenza, a seguito delle gravi ferite riportate.

Gli accertamenti

Si indaga, per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. A lutto, dunque, anche la frazione di San Severino per il tragico accaduto. Tutti stretti attorno alla famiglia.