Non è ancora stata ricostruita con esattezza la dinamica dell'incidente tra auto avvenuto in questa domenica sera, in viale Verdi, zona parco Arbostella.

L'intervento

Sul posto, i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi del caso: traffico in tilt, ma, in ogni caso, nessuna gravissima conseguenza. Accertamenti in corso.