Incidente tra auto e scooter a Nocera Superiore: accertamenti in corso

Brutto incidente, questa mattina, nella frazione Pecorari di Nocera Superiore. Per cause da accertare, infatti, uno scooter e un'auto si sono violentemente scontrati: ad avere la peggio, il centauro, sbalzato dal sellino del mezzo a due ruote, per l'impatto.

L'intervento

Sul posto, i sanitari del 118 per i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Si indaga, dunque, per stabilire l'esatta dinamica e le cause dell'accaduto.