Incidente tra auto e moto sulla Pedemontana: morto pizzaiolo di 38 anni

A perdere la vita Alessandro Falcione, originario di Sessa Cilento ma residente a Lustra, il quale lavorava in una pizzeria a Marina di Casal Velino. Lascia la moglie e tre figli

Tragedia, oggi pomeriggio, nel Cilento, dove si è verificato un incidente mortale lungo la Pedemontana. A perdere la vita un 38enne, Alessandro Falcione, che, intorno alle 15.30, si è scontrato frontalmente con la sua moto contro un’automobile (Alfa Romeo 147) per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dove, purtroppo, è arrivato morto. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri. Alessandro Falcione, originario di Sessa Cilento ma residente a Lustra, lavorava come pizzaiolo a Marina di Casal Velino. Lascia la moglie e tre figli.