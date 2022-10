Investe con l'auto un pedone e fugge: denunciato turista ubriaco a Praiano

Ha investito un pedone senza prestare soccorso. Denunciato un turista risultato ubriaco. E' quanto avvenuto nella notte scorsa a Praiano, in Costiera Amalfitana.

La dinamica

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Amalfi, il turista, alla guida di un'auto a noleggio, dopo aver investito un pedone nel comune di Praiano, proveniente da Positano, ha continuato la sua marcia in direzione di Amalfi. L'uomo è stato bloccato dai militari dell'Arma nei pressi della frazione Lone e subito sottoposto a test alcolemico, trovandolo positivo e con un tasso superiore ai 2 grammi/litro. Per lui, è scattata la denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebrezza e omissione di soccorso, mentre la vettura è stata affidata a una ditta. La vittima, soccorsa da personale del 118, ha riportato solo qualche escoriazione guaribile in 5 giorni.