Brutto incidente a Penta di Fisciano: due auto, per cause da accertare, si sono violentemente scontrate. Tre le persone coinvolte: una delle vetture è anche finita contro un muro, come riporta Zerottonove.

L'intervento

Sul posto, i sanitari del 118 e i carabinieri: i malcapitati sono stati condotti all'ospedale di Salerno per le cure del caso.