Incidente tra auto e trattore a Serre: muore 59enne

Tragedia, la scorsa notte, in località Persano a Serre, dove un’automobile (Volkswagen Polo) si è scontrata con un trattore per cause in corso di accertamento. Nel violento impatto è deceduto un 59enne rumeno che era alla guida del mezzo agricolo; solo qualche frattura, invece, per il conducente della vettura.

Le indagini

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che accertare la morte dello straniero, ed i carabinieri che, dopo i rilievi di rito, hanno avviato le indagini per accertare dinamica e responsabilità del sinistro.