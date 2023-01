Incidente sull'A2, tra Petina e Sicignano: camion contro furgone

Brutto incidente, nella tarda mattinata, sull'A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Sicignano degli Alburni e Petina. Per cause da accertare, un furgone e un camion si sono violentemente scontrati: sul posto, i vigili del fuoco, l'Anas e la polizia stradale per i rilievi del caso.

Il bilancio

Fortunatamente, il sinistro non ha causato nessun ferito grave. Accertamenti in corso per stabilire l'esatta dinamica e le cause dell'incidente.