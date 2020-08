Incidente tra Petina e Sicignano: furgone contro il guardrail

Brutto incidente, stamattina, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo in direzione Nord, tra gli svincoli di Petina e Sicignano degli Alburni. Un uomo alla guida di un furgone, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della guida, sbandando e andando a impattare contro il guardrail.

L'intervento

Sul posto, come riporta Ondanews, i sanitari del 118 hanno condotto i feriti in ospedale e la Polizia Stradale, con l'Anas, per ripristinare il tratto di strada interessato.