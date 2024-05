Automedica coinvolta in un incidente: ferita un'infermiera

Paura, oggi pomeriggio, ad Albanella, dove un’automedica della Croce Rossa di Capaccio Paestum – che si stava recando in un’abitazione per prestare soccorso ad una donna - si è scontrata con una vettura nei pressi di un incrocio in località Piano del Carpine.

I soccorsi

Nel violento impatto è rimasta feriti l’infermiera che era a bordo, la quale è stata soccorsa da un’ambulanza per essere medicata ad una spalla. Le sue condizioni di salute non sono gravi.