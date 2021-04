Due incidenti in poche ore, a Salerno: automobilista ferita a Fratte, sportello incastrato in un bus in centro

In particolare, in via Dei Greci, a Fratte, un'auto, per cause da verificare, è finita violentemente contro un muro di contenimento. Intanto, in piazza XXIV Maggio, lo sportello di un furgoncino ha colpito ed è rimasto incastrato nelle porte di un bus in corsa

Due incidenti in poche ore, a Salerno. Per iniziare, nella tarda mattinata, in via Dei Greci, a Fratte, un'auto, per cause da verificare, è finita violentemente contro un muro di contenimento. Sul posto, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, per estrarre dalle lamiere la automobilista e prestarle le cure del caso: la malcapitata è stata condotta al Ruggi. Si indaga.

Il secondo sinistro

A piazza XXIV Maggio, intanto, lo sportello di un furgoncino in sosta, aperto improvvisamente, ha colpito e si è incastrato nelle porte di un pullman in corsa che si è trovato a percorrere il tratto di strada proprio in quel momento: inevitabili i rallentamenti al traffico, ma, in questo caso, nessuna seria conseguenza. Accertamenti in corso.