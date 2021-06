Incidente in Piazza XXIV Maggio, furgone si schianta contro pensilina: illeso il conducente

Tragedia sfiorata, nel tardo pomeriggio di oggi, nel centro di Salerno. Sul posto sono giunti i tecnici degli uffici comunali e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza la zona

Tragedia sfiorata, questa sera, in Piazza XXIV Maggio (ex Piazza Malta) a Salerno, dove il furgone di una ditta di consegne e trasporti è uscito improvvisamente dalla carreggiata andandosi a schiantare contro una pensilina. Ingenti i danni.

I soccorsi

Fortunatamente non risultano feriti. Sul posto sono giunti i tecnici degli uffici comunali e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza la zona.