Incidente a Salerno, moto sbanda e cade sull'asfalto: feriti due giovani

Momenti di paura, nella serata di ieri, in Piazza Caduti Civili di Brescia a Salerno, dove si è verificato un brutto incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione un giovane, che era in compagnia di una ragazza, ha perso il controllo della moto cadendo rovinosamente sull'asfalto.

I soccorritori

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato i due malcapitati all'azienda ospedaliera universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona". Non si conoscono ancora le loro condizioni di salute. Non sarebbero, comunque, in pericolo di vita.