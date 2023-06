Incidente tra betoniera e bici a Milano: muore la salernitana Alfina D'Amato

Era originaria di Salerno, Alfina D’Amato, la donna che nella mattinata di ieri ha perso la vita in un incidente stradale, l'ennesimo in cui ad avere la peggio è chi si sposta in bici. Sessant' anni compiuti lo scorso gennaio, la donna lascia il compagno convivente e un figlio di 14 anni. Alfina amava andare in bici, come testimoniano alcune fotografie pubblicate sul suo profilo social.

L'incidente

La mamma-ciclista è stata travolta e uccisa da un camion betoniera. L'incidente è avvenuto poco dopo le 9 di giovedì in piazza Francesco Durante, non lontano da piazzale Loreto, quartiere Casoretto. La donna era stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario, arrivato con ambulanza e automedica, che l'aveva rianimata e intubata sul posto. Ma le sue condizioni, purtroppo, erano troppo gravi: è morta poco dopo l'arrivo al Policlinico ma è morta poco dopo il suo arrivo. Nel pomeriggio di giovedì alcuni ciclisti hanno dato vita a una manifestazione spontanea in piazza Durante, bloccando il traffico per protestare contro la continua strage per le strade di Milano.