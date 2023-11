Autocarro piega albero durante una manovra, il sindaco: "Dispiace che nessuno ce lo abbia segnalato"

Paura, in Piazza Lago a Caggiano, dove un autocarro con una pericolosa manovra ha piegato un albero sul marciapiede all’ingresso dei “giardinetti”. Grazie al sistema di videosorveglianza il sindaco Modesto Lamattina e la Polizia Municipale hanno individuato l'autocarro di proprietà di una società di distribuzione della provincia di Napoli.

Il commento

“Dispiace constatare il disinteresse di alcuni nostri concittadini presenti in piazza al momento dell'incidente i quali - dichiara il primo cittadino - non hanno segnalato l'accaduto. Fortunatamente l'evento, potenzialmente molto pericoloso anche per l'inclinazione dell'albero, non ha provocato danni a terzi. Ci auguriamo che sia stato solo un episodio e che il bene comune sia sempre salvaguardato da tutti”. Questa mattina l'albero è stato sistemato nella speranza che i danni non siano irreversibili.