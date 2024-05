Donna travolta da un'auto ad Eboli: corsa in ospedale

Paura, questa mattina, in Piazza della Repubblica ad Eboli, dove una donna è stata travolta da un’auto per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

La malcapitata è stata prontamente soccorso da passanti e commercianti che hanno allertato il 118 e i vigili urbani. Sul posto è giunta un’ambulanza che l’ha condotta presso l’ospedale cittadino dov’è stata affidata alle cure dei sanitari. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.