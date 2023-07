Incidente in piazza San Francesco, traffico in tilt

Attimi di panico, questa sera, in piazza San Francesco, esattamente all'incrocio con via Schipa. Due auto, per cause da accertare, si sono violentemente scontrate: una delle due vetture si è anche ribaltata, sfiorando i pedoni.

Sul posto, i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e il personale di Strade Sicure oltre che delle forze dell'ordine. Accertamenti in corso, per ricostruire la dinamica e le cause del tremendo sinistro.