Incidente a Pontecagnano, auto sbanda e si ribalta: ferita una ragazza

Paura, la scorsa notte, nella zona di Picciola a Pontecagnano, dove un’auto si è improvvisamente ribaltata per cause in corso di accertamento. Alla guida c’era una ragazza, che è stata soccorsa dalle ambulanze della Croce Verde e del Vopi ed è stata trasportata all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno per le ferite riportate. Le sue condizioni di salute non sono gravi.