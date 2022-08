Incidente a Policastro, moto contro auto: due feriti

Brutto incidente, nel primo pomeriggio di oggi, nei pressi del campo sportivo di Policastro Bussentino. Per cause da accertare, infatti, una moto e un'auto si sono violentemente scontrate. Ad avere la peggio, le due persone a bordo del mezzo a due ruote.

L'intervento

Sul posto, i carabinieri e i vigili del fuoco, oltre ai sanitari del 118 che hanno condotto in ospedale i due malcapitati: si indaga, per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro.