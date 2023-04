Incidente sulla Cilentana: un ferito, denunciato un automobilista

Tensione lungo la Cilentana, nella notte: per cause da accertare, un automobilista ha perso il controllo della guida e si è schiantato con la sua vettura contro un muro. Il sinistro si è consumato nei pressi di Policastro: sul posto, i sanitari del 118: condotto in ospedale uno dei giovani che si trovava nell'auto.

La denuncia

Intanto, a seguito dei controlli dei carabinieri, è emerso che l'automobilista avesse un tasso alcolemico superiore ai valori consentiti dalla legge: è stato denunciato per guida sotto effetto di alcol e lesioni e gli è stata anche ritirata la patente.