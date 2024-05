Brutto incidente, oggi, a Polla, nella zona industriale: per cause da accertare, due auto si sono violentemente scontrate ed una delle due vetture si è ribaltata. Sul posto, oltre al 118, anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso. Uno dei due automobilisti è rimasto ferito e, quindi, condotto in ospedale. Si indaga.