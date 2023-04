Tensione, ieri sera, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, tra Polla ed Atena Lucana, in direzione Sud. Per cause da accertare, infatti, un'auto e un suv si sono scontrati: feriti i conducenti delle due auto, soccorsi dai sanitari del 118.

Gli accertamenti

Sul posto, anche le forze dell'ordine per i rilievi e gli operatori Anas per ripristinare il traffico.