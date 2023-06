Incidente sull'A2 del Mediterraneo: 2 feriti, un altro sinistro a Polla

Brutto incidente, ieri, sulla ex Sr 426 Teggiano – Polla: per cause da accertare, una vettura, nei pressi del cimitero di Polla, è improvvisamente sbandata, finendo fuori strada e ribaltandosi. Ferito il conducente, condotto dai sanitari presso l'ospedale. Sul posto, anche i carabinieri e vigili del fuoco per la messa in sicurezza e per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.

Il nuovo incidente

Un altro sinistro è stato registrato questa mattina lungo l’A2 del Mediterraneo in direzione Sud, tra Polla e Atena Lucana: il conducente di una vettura, per cause da accertare, ha perso il controllo della guida. Anche in questo caso l'auto si è ribaltata. Due, i feriti condotti in ospedale dai sanitari del 118. Sul posto, anche i vigili del fuoco e la polizia stradale: si indaga.