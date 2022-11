Incidente tra auto e furgone a Polla: conducenti positivi all'alcoltest

Paura, oggi pomeriggio, a Polla, dove un’automobile e un furgone si sono scontrati per cause in corso di accertamento, a poca distanza dall’ospedale “Luigi Curto”.

Le indagini

I due conducenti, rimasti fortunatamente illesi, sono risultati con tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla legge. Uno è stato denunciato, mentre l’altro dovrà pagare una multa. Ulteriori accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri.