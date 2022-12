Incidente a Polla: una donna travolta da un'auto, si indaga

Dramma sfiorato a Polla: per cause da accertare una donna è stata investita da un'auto, mentre attraversava la strada.

L'incidente

L'incidente è avvenuto nei pressi di piazza Ritorto: sul posto, i sanitari del 118 che hanno soccorso la malcapitata, conducendola in ospedale per le cure del caso. Indagano le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro.