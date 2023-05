Due incidenti in poche ore nel salernitano, diversi feriti: si indaga

Violento impatto tra due veicoli stamattina, al bivio di Loreto di Polla: ad avere la peggio, un pensionato condotto subito in ospedale per le cure del caso. Sul posto, intanto, gli agenti della polizia municipale per far luce sull'incidente: disagi alla circolazione.

L'altro incidente

Brutto incidente anche a Santa Cecilia di Eboli, lungo la SP 30: per cause da accertare, un Fiat Iveco è sbandato, finendo su un terreno. Sul luogo, i soccorsi e le forze dell’ordine: accertamenti in corso, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.